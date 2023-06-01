News More News
ago football Edit

Veteran Stanford OL Barrett Miller enters the transfer portal

Stanford OL Barrett Miller entered the transfer portal on Thursday (Photo: USA Today)
Stanford OL Barrett Miller entered the transfer portal on Thursday (Photo: USA Today)
Sean Williams • Rivals Transfer Portal
Staff Writer

Barrett Miller, Stanford's veteran offensive lineman, entered his name in the transfer portal on Thursday and will definitely be a most-wanted addition for any major program still seeking help in the trenches.

MORE: TRANSFER TRACKER

Throughout his four-year career with the Cardinal, Miller has appeared in 38 games and made 30 starts at both right and left guard.

Coming out of Centennial (Co.) Eaglecrest out of high school, Miller was rated a 5.6, three-star prospect signing with Stanford over the likes of Northwestern, Michigan, Nebraska, Oregon, UCLA, and others.

SHARE YOUR THOUGHTS WITH STANFORD FANS AT CARDINALSPORTSREPORT.COM

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}