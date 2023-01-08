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Justin Williams-Thomas flips commitment from Stanford to Cal

Justin Williams-Thomas flipped his commitment from Stanford to Cal on Sunday (USA Today Sports)
Justin Williams-Thomas flipped his commitment from Stanford to Cal on Sunday (USA Today Sports)
Sean Williams • Rivals Transfer Portal
Staff Writer

The Cal-Stanford rivalry runs deep and the Bears were able to one-up the Cardinal on Sunday by flipping the commitment of former Tennessee running Justin Williams-Thomas.

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Williams-Taylor is coming off a freshman season where he appeared in three games for the Volunteers, tallying 37 yards on 11 carries.

Coming out of high school, Williams-Taylor was a four-star prospect and rated the No. 156 player in the country in the 2022 recruiting class. He chose the Volunteers over the likes of Auburn, West Virginia, and others.

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